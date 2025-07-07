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  • СКА предлагал Толчинскому переподписать контракт с понижением зарплаты. Форвард отказался (Артур Хайруллин)
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СКА предлагал Толчинскому переподписать контракт с понижением зарплаты. Форвард отказался (Артур Хайруллин)

СКА предлагал Сергею Толчинскому переподписать контракт с понижением зарплаты.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Нападающий отказался от нового договора.

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил об уходе Толчинского из команды по соглашению сторон.

Его контракт со СКА был рассчитан до 31 мая 2028 года. Отмечалось, что за прошлый сезон форвард должен был получить 77 млн рублей.

Он набрал 16 (7+9) очков за 52 игры с учетом плей-офф.

Толчинский подпишет контракт с «Металлургом» на 2 года. Ранее форвард покинул СКА (Михаил Зислис)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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