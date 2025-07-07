СКА предлагал Толчинскому переподписать контракт с понижением зарплаты. Форвард отказался (Артур Хайруллин)

СКА предлагал Сергею Толчинскому переподписать контракт с понижением зарплаты.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Нападающий отказался от нового договора.

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил об уходе Толчинского из команды по соглашению сторон.

Его контракт со СКА был рассчитан до 31 мая 2028 года. Отмечалось , что за прошлый сезон форвард должен был получить 77 млн рублей.

Он набрал 16 (7+9) очков за 52 игры с учетом плей-офф.

Толчинский подпишет контракт с «Металлургом» на 2 года. Ранее форвард покинул СКА (Михаил Зислис)