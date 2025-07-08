  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о «Куньлуне»: «В нынешней ситуации в мире китайский клуб нужен и КХЛ, и России. Но он так и не стал для Китая своим, существует словно бы для галочки»
11

Плющев о «Куньлуне»: «В нынешней ситуации в мире китайский клуб нужен и КХЛ, и России. Но он так и не стал для Китая своим, существует словно бы для галочки»

Владимир Плющев считает, что клуб из Китая нужен КХЛ из-за ситуации в мире.

«Куньлунь Ред Стар» в следующем сезоне будет проводить домашние матчи Фонбет Чемпионата КХЛ на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. С 2020 года клуб играл в Мытищах.

– Как восприняли переезд «Куньлуня» из Подмосковья в Санкт-Петербург?

– Это та новость, в которой не нужно искать какого-то глубинного смысла. С таким же успехом «Куньлунь» мог бы переехать в Минск, Астану или Новосибирск. И логики в этом тоже был бы круглый ноль.

– Вы – противник «Куньлуня» в КХЛ?

– Наоборот, в нынешней ситуации в мире китайский клуб нужен и лиге, и России. С одной стороны, Китай – в том числе перед домашней Олимпиадой – хотел повысить уровень своего хоккея и не быть на мировой арене мальчиком для битья. С другой стороны, Россия и наш хоккей в целом показали, что готовы быть партнерами, а где-то и учителями для сильного соседа.

Но вся проблема – в качестве реализации этого проекта в КХЛ, постоянные переезды – лишь следствие. Дебютный сезон у клуба вроде бы получился, он даже вышел в плей-офф. Но затем, к сожалению, начались разброд и шатания. 

– В чем конкретно?

– Думаю, самый главный показатель в том, что в сборную Китая – на Игры и чемпионаты мира – хоккеисты «Куньлуня» даже не привлекаются. Это говорит о том, что клуб так и не стал своим для Китая, он существует отдельно от этой страны, словно бы только для КХЛ, для галочки.

Нам надо понять, почему так происходит? Когда найдем ответ на этот вопрос, тогда и можно будет всерьез обсуждать, куда команда переехала – в Санкт-Петербург, Мытищи или Пекин, – сказал заслуженный тренер России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
Политика
logoВладимир Плющев
СКА-Арена
logoКХЛ
logoСборная Китая по хоккею
logoКуньлунь Ред Стар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Коньков о переезде «Куньлуня»: «Классная идея, для Питера маловато одной команды в КХЛ. Решение целесообразно – в Мытищах была очень низкая аудитория»
3вчера, 09:42
Глава спорткомитета Санкт-Петербурга о «Куньлуне»: «В городе 2-й клуб КХЛ – прекрасно, новые возможности. Менять название «СКА-Арены» не планируется, нет смысла»
8вчера, 05:25
Черкас о «Куньлуне»: «СКА-Арена» должна работать, обслуживаться, не может простаивать. Нереально наполнить стадион количеством зрителей, которое собирал СКА»
116 июля, 11:55
«Куньлунь» сыграет против СКА в первом домашнем матче сезона КХЛ. Китайский клуб будет хозяином «СКА-Арены»
576 июля, 09:40
Пашков о «Куньлуне» в Петербурге: «Надо находить аудиторию, иначе это будет насмешкой над КХЛ. Менеджеры СКА собрали бы аудиторию – правда, они теперь в «Динамо»
156 июля, 09:30
Главные новости
Мильштейн о том, что «Каролина» активно выбирает россиян: «Клуб экономит деньги – до 300 млн рублей за драфт. Из КХЛ они могут подписать игрока, когда он будет полностью готовым»
129 минут назад
«Вашингтон» подписал Шелдона Ремпала на год, контракт двусторонний. Форвард набрал 82 очка в 87 играх в КХЛ за «Салават» с учетом плей-офф
1739 минут назад
«Салават» об уходе Ремпала: «Мы будем скучать! Желаем Шелдону успехов в дальнейшей карьере за океаном. Надеемся, что еще увидим его в нашей форме»
44 минуты назад
«Питтсбург» слушает предложения по Расту и Ракеллу. Ожидается, что как минимум один из вингеров будет обменян этим летом (The Athletic)
4сегодня, 03:58
«Юта» продлила Макбэйна на 5 лет с кэпхитом 4,25 млн долларов. Стороны избежали арбитража
3сегодня, 03:15
Агент Андреянова о контракте с ЦСКА: «В «Коламбусе» дали понять, что готовы ждать 5 лет, чтобы Петя в будущем помог команде»
2сегодня, 02:43
«Северсталь» отпустит Лишку на Олимпиаду-2026: «С Адамом у нас хорошие отношения. Все-таки это его жизнь, его карьера»
2сегодня, 02:29
Яковлев об уходе Зернова и Карпова из «Металлурга»: «Ребята многое сделали для победы в Кубке. Ситуация, скажем так, не совсем… Дают дорогу молодым»
3сегодня, 02:16
Тайлер Джонсон завершил карьеру в 34 года. С «Тампой» он дважды выигрывал Кубок Стэнли
8вчера, 22:24
Дэн Мильштейн: «Российская вратарская школа – лучшая в мире. Шестой голкипер сборной России был бы первым в некоторых командах на Турнире четырех»
9вчера, 21:01
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Прохоров о том, что был выбран «Айлендерс» на драфте: «Классный клуб, можно написать большую историю. Глобальная мечта – играть в НХЛ, выиграть Кубок Стэнли»
59 минут назад
Мильштейн о Сурине: «Он игрок из разряда Барбашева или Мэттью Ткачака. Егор хочет полностью развиться в КХЛ и уехать готовым для игры в НХЛ»
1сегодня, 04:55
Артамонов заработает 25 млн рублей по новому контракту с «Торпедо» – 10 в первом сезоне и 15 во втором (Metaratings)
сегодня, 04:45
Дэлпи завершил карьеру в 35 лет. Форвард провел 167 матчей в НХЛ и выходил в финал Кубка Стэнли с «Флоридой» в 2023 году
сегодня, 03:45
Хайман может восстановиться к старту сезона НХЛ: «Надеюсь сыграть в матче открытия, это не исключено. Пока ношу бандаж, с нетерпением жду, когда смогу выйти на лед»
вчера, 21:25
«Амур» продлил контракт с Балдаевым на год с зарплатой 17 млн рублей (Metaratings)
вчера, 20:13
Михалев и Дашкевич вошли в штаб Квартальнова в «Динамо» Минск. Ковалев и Горбенко продолжат работать ассистентами
2вчера, 18:02
СКА расторг контракт с Чивилевым. Форвард провел сезон в «Витязе» в аренде
1вчера, 17:40
Агентство Комтуа: «Работа с клубами НХЛ продолжается, интерес оттуда есть. Пока никакой конкретики»
2вчера, 17:30
Малкин и Ковальчук выиграли турнир по паделу среди хоккеистов, Шестеркин, Капризов, Гребенкин, Миронов тоже участвовали. Булыкин и Легков были среди гостей
3вчера, 16:59