Плющев о «Куньлуне»: «В нынешней ситуации в мире китайский клуб нужен и КХЛ, и России. Но он так и не стал для Китая своим, существует словно бы для галочки»

Владимир Плющев считает, что клуб из Китая нужен КХЛ из-за ситуации в мире.

«Куньлунь Ред Стар » в следующем сезоне будет проводить домашние матчи Фонбет Чемпионата КХЛ на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. С 2020 года клуб играл в Мытищах.

– Как восприняли переезд «Куньлуня» из Подмосковья в Санкт-Петербург?

– Это та новость, в которой не нужно искать какого-то глубинного смысла. С таким же успехом «Куньлунь» мог бы переехать в Минск, Астану или Новосибирск. И логики в этом тоже был бы круглый ноль.

– Вы – противник «Куньлуня» в КХЛ?

– Наоборот, в нынешней ситуации в мире китайский клуб нужен и лиге, и России. С одной стороны, Китай – в том числе перед домашней Олимпиадой – хотел повысить уровень своего хоккея и не быть на мировой арене мальчиком для битья. С другой стороны, Россия и наш хоккей в целом показали, что готовы быть партнерами, а где-то и учителями для сильного соседа.

Но вся проблема – в качестве реализации этого проекта в КХЛ, постоянные переезды – лишь следствие. Дебютный сезон у клуба вроде бы получился, он даже вышел в плей-офф. Но затем, к сожалению, начались разброд и шатания.

– В чем конкретно?

– Думаю, самый главный показатель в том, что в сборную Китая – на Игры и чемпионаты мира – хоккеисты «Куньлуня» даже не привлекаются. Это говорит о том, что клуб так и не стал своим для Китая, он существует отдельно от этой страны, словно бы только для КХЛ, для галочки.

Нам надо понять, почему так происходит? Когда найдем ответ на этот вопрос, тогда и можно будет всерьез обсуждать, куда команда переехала – в Санкт-Петербург, Мытищи или Пекин, – сказал заслуженный тренер России.