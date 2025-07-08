«Юта» продлила Макбэйна на 5 лет с кэпхитом 4,25 млн долларов. Стороны избежали арбитража

«Юта» продлила форварда Джека Макбэйна на 5 лет с кэпхитом 4,25 млн долларов.

Стороны избежали арбитражного слушания по контракту, которое было выбрано клубом.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий провел 82 матча за клуб из Солт-Лейк-Сити в регулярке и набрал 27 (13+14) очков при полезности «+8», 78 минутах штрафа и среднем времени на льду 13:34.

За карьеру в лиге у Макбэйна 241 матч и 82 (35+47) очка при 198 минутах штрафа.

Средняя зарплата игрока по предыдущему контракту составляла 1,59 млн долларов за сезон.