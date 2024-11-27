Макбэйн забил в 3-м матче подряд – у него 8 голов в 22 матчах, столько же забил за 67 игр прошлого сезона. Овечкин получил травму после столкновения с форвардом «Юты»

Джек Макбэйн забил в третьем матче подряд.

«Юта» обыграла «Монреаль » (3:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

В третьем периоде форвард «Юты» Джек Макбэйн сравнял счет в матче.

Он забросил шайбу в третьем матче подряд. Этот гол стал для канадца восьмым в 22 играх этого сезона – тем самым он уже повторил свой результат прошлого чемпионата, в котором Макбэйн забил 8 голов в 67 матчах.

19 ноября в матче «Юты» и «Вашингтона » после столкновения с Макбэйном травму получил капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин .