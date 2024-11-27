Макбэйн забил в 3-м матче подряд – у него 8 голов в 22 матчах, столько же забил за 67 игр прошлого сезона. Овечкин получил травму после столкновения с форвардом «Юты»
Джек Макбэйн забил в третьем матче подряд.
«Юта» обыграла «Монреаль» (3:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
В третьем периоде форвард «Юты» Джек Макбэйн сравнял счет в матче.
Он забросил шайбу в третьем матче подряд. Этот гол стал для канадца восьмым в 22 играх этого сезона – тем самым он уже повторил свой результат прошлого чемпионата, в котором Макбэйн забил 8 голов в 67 матчах.
19 ноября в матче «Юты» и «Вашингтона» после столкновения с Макбэйном травму получил капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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