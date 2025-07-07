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«Баффало» обратился в арбитраж по поводу контракта Байрэма, «Юта» – Макбэйна. Игрокам нельзя будет сделать оффер-шит

«Баффало» обратился в арбитраж по поводу контракта защитника Боуэна Байрэма.

«Юта» поступила аналогично в ситуации с продлением контракта форварда Джека Макбэйна. Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.  

У 24-летнего Байрэма завершился срок действия контракта с кэпхитом 3,85 миллиона долларов.

В минувшем сезоне он провел 82 матча за «Сэйбрс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 38 (7+31) очков при полезности «+11», 46 минутах штрафа и среднем времени на льду 22:42. 

У 25-летнего Макбэйна завершился срок действия контракта с кэпхитом 1,59 млн долларов.

В минувшем сезоне он провел 82 матча за клуб из Солт-Лейк-Сити в регулярке и набрал 27 (13+14) очков при полезности «+8», 78 минутах штрафа и среднем времени на льду 13:34. 

Так как в арбитраж обратились клубы, в рамках слушаний игроки могут выбрать 2-летний срок соглашений, чтобы после его истечения стать неограниченно свободными агентами (в 2027 году). 

При этом рассмотрение дела в арбитраже лишает их права получать оффер-шит (предложение ограниченно свободному агенту от другой команды). 

Ожидается, что слушания будут проходить с 20 июля до 4 августа. До вынесения вердикта игроки по-прежнему могут вести переговоры со своими клубами и подписывать с ними контракты.

Цыплаков, Достал, Виларди, Какко, Сэмберг, Ник Робертсон и еще 5 игроков НХЛ обратились в арбитраж по зарплате. Трое из них представляют «Виннипег»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
Эллиотт Фридман
logoБаффало
logoБоуэн Байрэм
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