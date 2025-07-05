Два россиянина – главные фавориты у букмекеров на «Колдер Трофи» в новом сезоне НХЛ
Букмекеры считают, что россиянин получит «Колдер Трофи» в новом сезоне НХЛ.
Иван Демидов котируется безоговорочным фаворитом на «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку сезона. На 19-летнего нападающего «Монреаля» дают коэффициент 2.60.
Вторым идет 23-летний защитник «Каролины» Александр Никишин (9.00). Также в топ-10 фаворитов присутствует 23-летний вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров (21.00).
Впервые за время сборов коэффициентов на «Колдер Трофи» в топ-2 фаворитов вошли сразу два россиянина.
Два россиянина – главные фавориты на «Колдер Трофи». Такого в НХЛ еще не было
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Опубликовала: Венера Кравченко
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