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Ковальчук о Демидове: «Решение остаться в Монреале для подготовки – лучшее, он прав на 100%. Не уверен, что в свой первый сезон в НХЛ смог бы провести все лето в Атланте»

Илья Ковальчук высказался о переходе Ивана Демидова в «Монреаль».

Также экс-форвард «Атланты» и сборной России оценил решение Демидова остаться летом в Монреале для подготовки к новому сезону НХЛ. 

«Это говорит о зрелости. В свой первый сезон в НХЛ я, честно говоря, не уверен, что смог бы провести все лето в Атланте. Я вернулся в Россию, чтобы тренироваться, и для меня это тогда сработало. Но если Ваня чувствует, что оставаться в Монреале – это лучшее для него решение, значит, он на 100% прав.

Он очень позитивный парень. Мы совсем недавно познакомились в Москве, хорошо поболтали. Сразу видно, что он по-настоящему любит хоккей – у него глаза горят, когда он о нем говорит.

В Монреале любят звезд, которые не боятся быть собой. Некоторые стесняются, боятся показаться самоуверенными – но там так нельзя. Там нужно иметь уверенность в себе. А у Ивана она есть», – сказал бывший нападающий клубов НХЛ Илья Ковальчук.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
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