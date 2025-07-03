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Бабаев о Толчинском: «Заинтересованность есть у нескольких клубов. Если СКА отпустит, будут вестись переговоры»

Агент Сергея Толчинского высказался о будущем форварда.

Ранее агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что попросил СКА отпустить игрока из команды.

«На сегодняшний день Сергей Толчинский – игрок команды СКА, на действующем контракте я не могу вести никакие переговоры.

СКА должен в ближайшее время определиться, мы ждем со дня на день, что решат по Сергею.

Я обратился к СКА с просьбой, поэтому посмотрим, что будет дальше. А после этого, если СКА отпустит, то, естественно, будут вестись переговоры. Заинтересованность есть у нескольких клубов, поэтому будем вести переговоры», – сказал Шуми Бабаев

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Агент Бабаев о Толчинском и СКА: «Я попросил отпустить игрока. Не обменять»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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