Агент Толчинского попросил СКА отпустить игрока в другой клуб. У форварда контракт до 2028 года

Агент Сергея Толчинского попросил СКА отпустить игрока в другой клуб.

Действующий контракт Толчинского с армейцами рассчитан до 2028 года. Форвард набрал 16 (7+9) очков за 52 игры с учетом плей-офф в прошлом сезоне.

«Я обратился к руководству СКА с просьбой, чтобы они отпустили Сергея и он перешел в другую команду.

Надеюсь, вопрос будет решен положительно», – заявил представитель игрока Шуми Бабаев .

Толчинский покинет СКА, несмотря на контракт до 2028 года. 30-летний форвард может перейти в «Ак Барс» (Артур Хайруллин)