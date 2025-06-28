Агент Толчинского попросил СКА отпустить игрока в другой клуб. У форварда контракт до 2028 года
Агент Сергея Толчинского попросил СКА отпустить игрока в другой клуб.
Действующий контракт Толчинского с армейцами рассчитан до 2028 года. Форвард набрал 16 (7+9) очков за 52 игры с учетом плей-офф в прошлом сезоне.
«Я обратился к руководству СКА с просьбой, чтобы они отпустили Сергея и он перешел в другую команду.
Надеюсь, вопрос будет решен положительно», – заявил представитель игрока Шуми Бабаев.
Толчинский покинет СКА, несмотря на контракт до 2028 года. 30-летний форвард может перейти в «Ак Барс» (Артур Хайруллин)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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