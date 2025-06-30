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  • Фастовский о Толчинском: «Ларионов решил, что это не игрок для его топ-6, возможно. На Сергея будет спрос. Агент заботится правильном развитии клиента, чтобы тот получил выгодный контракт»
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Фастовский о Толчинском: «Ларионов решил, что это не игрок для его топ-6, возможно. На Сергея будет спрос. Агент заботится правильном развитии клиента, чтобы тот получил выгодный контракт»

Кирилл Фастовский прокомментировал возможный переход Сергея Толчинского из СКА.

Агент хоккеиста Шуми Бабаев ранее заявил, что попросил петербургский клуб «отпустить хоккеиста, не обменять».

– Как считаете, адекватны ли требования отпустить игрока от агента? 

– Это и есть работа агента.

Он должен подбирать для своего клиента лучшие варианты. Он заботится о благополучии и правильном развитии своего клиента, чтобы тот получил более выгодный контракт.

– Будет ли спрос на Толчинского? Смогут ли армейцы его выгодно выменять?

– Трудно сказать по поводу выгодного обмена. Но на Сергея будет спрос без сомнений. Это игрок высокого уровня, очень мастеровитый, эффективный и забивной.

Всегда такие острые нападающие в дефиците. Многим клубам такие игроки, конечно, нужны. Важно, чтобы он смог себя проявить.

– Толчинский не получал много игрового времени у Ротенберга. Выходит, что и Игорю Ларионову он может быть не нужен, раз так говорит его агент?

– Возможно, Игорь Николаевич решил, что все-таки это не игрок для его топ-6, а Толчинский, безусловно, претендует на такую роль.

Если это так, то агент, конечно, попросил обмен, – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
logoСергей Толчинский
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