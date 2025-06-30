Фастовский о Толчинском: «Ларионов решил, что это не игрок для его топ-6, возможно. На Сергея будет спрос. Агент заботится правильном развитии клиента, чтобы тот получил выгодный контракт»
Агент хоккеиста Шуми Бабаев ранее заявил, что попросил петербургский клуб «отпустить хоккеиста, не обменять».
– Как считаете, адекватны ли требования отпустить игрока от агента?
– Это и есть работа агента.
Он должен подбирать для своего клиента лучшие варианты. Он заботится о благополучии и правильном развитии своего клиента, чтобы тот получил более выгодный контракт.
– Будет ли спрос на Толчинского? Смогут ли армейцы его выгодно выменять?
– Трудно сказать по поводу выгодного обмена. Но на Сергея будет спрос без сомнений. Это игрок высокого уровня, очень мастеровитый, эффективный и забивной.
Всегда такие острые нападающие в дефиците. Многим клубам такие игроки, конечно, нужны. Важно, чтобы он смог себя проявить.
– Толчинский не получал много игрового времени у Ротенберга. Выходит, что и Игорю Ларионову он может быть не нужен, раз так говорит его агент?
– Возможно, Игорь Николаевич решил, что все-таки это не игрок для его топ-6, а Толчинский, безусловно, претендует на такую роль.
Если это так, то агент, конечно, попросил обмен, – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.