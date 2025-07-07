Ларионов, Жамнов и Знарок – тренеры российских звезд НХЛ в «Матче года». Никитин, Квартальнов и Разин возглавят звезд КХЛ
Игорь Ларионов и Олег Знарок вошли в тренерские штабы на «Матч года».
Игра между российскими звездами КХЛ и НХЛ пройдет 13 июля 2025 года. Впервые подобный матч состоялся летом прошлого года на «ЦСКА-Арене» и закончился со счетом 8:8.
Стало известно, что команду «Запад», составленную из российских хоккеистов НХЛ, возглавят Игорь Ларионов, Алексей Жамнов и Олег Знарок.
Тренерами «Востока» стали Игорь Никитин, Дмитрий Квартальнов и Андрей Разин.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Матч года»
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