Ларионов, Жамнов и Знарок – тренеры российских звезд НХЛ в «Матче года». Никитин, Квартальнов и Разин возглавят звезд КХЛ

Игорь Ларионов и Олег Знарок вошли в тренерские штабы на «Матч года».

Игра между российскими звездами КХЛ и НХЛ пройдет 13 июля 2025 года. Впервые подобный матч состоялся летом прошлого года на «ЦСКА-Арене» и закончился со счетом 8:8.

Стало известно, что команду «Запад», составленную из российских хоккеистов НХЛ, возглавят Игорь Ларионов , Алексей Жамнов и Олег Знарок .

Тренерами «Востока» стали Игорь Никитин , Дмитрий Квартальнов и Андрей Разин .

Сергачев о том, почему «Матч года» состоится в Москве: «Планировали другой город, но произошел рекорд Овечкина. В следующем году поедем по городам»