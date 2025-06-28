Кошечкин проведет прощальный матч 26 июля в Магнитогорске. Стяг с номером 83 поднимут под своды «Арены-Металлург»

Василий Кошечкин проведет прощальный матч 26 июля в Магнитогорске.

Бывший голкипер сборной России, «Металлурга», «Северстали », «Ак Барса » и «Лады » не играет с 2023 года. С 2024-го он работает тренером вратарей в магнитогорском клубе.

Кошечкин является чемпионом мира-2009, победителем Олимпиады в 2018 году, а также двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

«Самое главное, масштабное и грандиозное событие лета состоится 26 июля в «Арене-Металлург». «Большая Игра» Василия Кошечкина!

Василий Владимирович собирает друзей и болельщиков на праздник в честь своей великолепной карьеры – и зовет вас на это грандиозное событие!» – сказано в сообщении пресс-службы «Металлурга ».

Отмечается, что в программе мероприятия предусмотрены автограф-сессия и поднятие стяга с номером 83 под своды «Арены-Металлург».