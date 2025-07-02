«Каролина» выменяла К’Андре Миллера и подписала с ним 8-летний контракт с зарплатой 7,5 млн долларов в год. «Рейнджерс» получили Морроу и два драфт-пика
К’Андре Миллер стал хоккеистом «Каролины».
«Рейнджерс» обменяли 25-летнего защитника в «Харрикейнс» и получили взамен защитника Скотта Морроу, условный выбор в первом раунде драфта НХЛ-2026 и выбор во втором раунде драфта НХЛ-2026.
После этого «Каролина» подписала с К’Андре Миллером контракт на 8 лет со средней зарплатой 7,5 миллиона долларов в год.
Миллер выступал за клуб из Нью-Йорка с сезона-2020/21.
В прошлом сезоне американец провел 74 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 27 (7+20) очков при полезности «0» и среднем игровом времени 21:56.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Каролины»
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