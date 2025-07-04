«Сент-Луис», «Лос-Анджелес», «Калгари» и «Сан-Хосе» претендуют на Байрэма. Защитник «Баффало» хочет 9+ млн долларов в год по долгосрочному контракту (The Fourth Period)
Защитник «Баффало» Боуэн Байрэм вызывает интерес у нескольких клубов НХЛ.
По данным The Fourth Period, в список претендентов на 24-летнего защитника входят «Сент-Луис», «Лос-Анджелес», «Калгари» и «Сан-Хосе». Менеджмент «Блюз» наиболее активен в поисках возможностей для сделки.
Отмечается, что игрок хочет получить в новом клубе долгосрочный контракт со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 9 млн долларов и более.
Генеральный менеджер «Баффало» Кевин Адамс заявил, что «абсолютно готов» к обмену Байрэма, и не считает это серьезным поводом для беспокойства.
В минувшем сезоне защитник набрал 38 (7+31) очков при полезности «плюс 11» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 22:42.
Байрэм является ограниченно свободным агентом.
«Баффало» продлил Маклауда на 4 года. Кэпхит – 5 млн долларов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости