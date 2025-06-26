«Баффало» готов обменять Байрэма. Защитник может быть интересен «Рейнджерс», «Филадельфии», «Ванкуверу» и «Калгари» (The Fourth Period)

«Баффало» готов обменять Боуэна Байрэма.

По информации The Fourth Period, генеральный менеджер «Сэйбрс » Кевин Адамс хочет получить за 24-летнего защитника игроков, способных сразу усилить команду.

В число клубов, которые могут быть заинтересованы в Байрэме, входят «Рейнджерс », «Ванкувер », «Филадельфия » и «Калгари ».

Действующее соглашение игрока с зарплатой 3,85 миллиона долларов в год рассчитано до 30 июня 2025. Он станет ограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне Байрэм набрал 38 (7+31) очков при полезности «плюс 11» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 22:42.

Журналист Sportsnet Фрэнсис об Андерссоне: «Мог бы усилить «Даллас», «Нэшвилл», «Баффало», «Торонто». «Эдмонтон» и «Ванкувер» в списке из 6 клубов, куда Расмус точно не перейдет»