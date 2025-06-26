«Баффало» готов обменять Байрэма. Защитник может быть интересен «Рейнджерс», «Филадельфии», «Ванкуверу» и «Калгари» (The Fourth Period)
«Баффало» готов обменять Боуэна Байрэма.
По информации The Fourth Period, генеральный менеджер «Сэйбрс» Кевин Адамс хочет получить за 24-летнего защитника игроков, способных сразу усилить команду.
В число клубов, которые могут быть заинтересованы в Байрэме, входят «Рейнджерс», «Ванкувер», «Филадельфия» и «Калгари».
Действующее соглашение игрока с зарплатой 3,85 миллиона долларов в год рассчитано до 30 июня 2025. Он станет ограниченно свободным агентом.
В минувшем сезоне Байрэм набрал 38 (7+31) очков при полезности «плюс 11» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 22:42.
Журналист Sportsnet Фрэнсис об Андерссоне: «Мог бы усилить «Даллас», «Нэшвилл», «Баффало», «Торонто». «Эдмонтон» и «Ванкувер» в списке из 6 клубов, куда Расмус точно не перейдет»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
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