  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Баффало» готов обменять Байрэма. Защитник может быть интересен «Рейнджерс», «Филадельфии», «Ванкуверу» и «Калгари» (The Fourth Period)
3

«Баффало» готов обменять Байрэма. Защитник может быть интересен «Рейнджерс», «Филадельфии», «Ванкуверу» и «Калгари» (The Fourth Period)

«Баффало» готов обменять Боуэна Байрэма.

По информации The Fourth Period, генеральный менеджер «Сэйбрс» Кевин Адамс хочет получить за 24-летнего защитника игроков, способных сразу усилить команду.

В число клубов, которые могут быть заинтересованы в Байрэме, входят «Рейнджерс», «Ванкувер», «Филадельфия» и «Калгари».

Действующее соглашение игрока с зарплатой 3,85 миллиона долларов в год рассчитано до 30 июня 2025. Он станет ограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне Байрэм набрал 38 (7+31) очков при полезности «плюс 11» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 22:42.

Журналист Sportsnet Фрэнсис об Андерссоне: «Мог бы усилить «Даллас», «Нэшвилл», «Баффало», «Торонто». «Эдмонтон» и «Ванкувер» в списке из 6 клубов, куда Расмус точно не перейдет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
logoБаффало
logoФиладельфия
logoРейнджерс
logoБоуэн Байрэм
logoКевин Адамс
logoНХЛ
возможные переходы
logoВанкувер
logoКалгари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Журналист Sportsnet Фрэнсис об Андерссоне: «Мог бы усилить «Даллас», «Нэшвилл», «Баффало», «Торонто». «Эдмонтон» и «Ванкувер» в списке из 6 клубов, куда Расмус точно не перейдет»
11вчера, 18:40
«Баффало» готов обменять 9-й выбор на драфте НХЛ-2025
1424 июня, 21:39
«Ак Барс» подписал контракт с экс-форвардом «Баффало» Биро на год. У него 36 очков за 61 игру в сезоне АХЛ (Metaratings)
1023 июня, 20:37
Главные новости
«Баффало» обменял Петерку в «Юту» на Кесселринга и Доуна. Немец продлит контракт с новым клубом
818 минут назад
«Нэшвилл» не обменяет Маршессо, заявил Троц. У 34-летнего форварда контракт до 2029 года
131 минуту назад
Войнов получит 20 млн рублей от «Авангарда» за следующий сезон (Михаил Зислис)
148 минут назад
Контракт Гаврикова – приоритет для «Лос-Анджелеса». Клуб дважды повысил предложение после прихода Холланда, нет понимания по деньгам
5сегодня, 01:51
Плющев о «Витязе»: «Можете представить, чтобы НХЛ списала в утиль «Нью-Джерси»? Мы взяли у них потолки, цепляемся за драфты, но полезное копирование почему-то не делаем»
22сегодня, 01:41
НХЛ может расширить регулярку до 84 матчей в новом коллективном соглашении. Количество предсезонных игр сократят
8сегодня, 01:15
Давыдов о Рябкине: «Такие там тренеры, если не могут вернуть его в тонус. Против Ивана в Америке устроили кампанию»
13сегодня, 00:24
Илья Любушкин: «Джонстон и Харли сказали, что русская баня им очень понравилась. Получили хорошие эмоции и восстановление»
сегодня, 00:12
Вайсфельд о Ларионове: «СКА может обеспечить его топ-игроками для побед, чего «Торпедо» не могло. Игорь много говорит, но говорить – одно, а делать – другое»
6вчера, 20:11
СКА интересуется Менеллом из «Динамо» и может выменять его на 18-летнего Кола (Metaratings)
8вчера, 19:06
Ко всем новостям
Последние новости
Юниоры с драфта НХЛ-2025 о самых больших страхах: «Акулы», «Моя мама, когда злится», «Американские горки», «Пауки и змеи»
57 минут назад
Защитник «Колорадо» Линдгрен станет свободным агентом. На рынке он может получить контракт с зарплатой 5 млн долларов в год
сегодня, 01:30
«Лос-Анджелес» и Кузьменко рассматривают подписание краткосрочного контракта. Взаимоотношения с тренером Хиллером – важный фактор для форварда
2сегодня, 00:50
Экс-генменеджер «Витязя» Варицкий может перейти в «Ак Барс» и отвечать за поиск иностранных хоккеистов (Metaratings)
сегодня, 00:38
Зеграс про обмен в «Филадельфию»: «Посмотрим, как сложится с новым тренером. Я попробовал себя на фланге, но будет здорово вернуться к игре в центре»
вчера, 22:09
Кит о включении в Зал славы: «Не задумывался об этом до завершения карьеры. Люди начали спрашивать, говорить, что я достоин такого признания»
1вчера, 21:51
«Вегас» продлил контракт с Райлли Смитом на год с зарплатой 2 млн долларов и запретом на обмен (Крис Джонстон)
вчера, 21:33
Жаровский – 17-й в мок-драфте НХЛ-2025 от Крэйга Баттона, Рябкин не вошел в список
6вчера, 21:05
Калинин о «Витязе»: «Долги по зарплате присутствуют, нам сказали, что все погасят – такая вероятность есть, ждем. У многих игроков были действующие контракты, включая меня»
1вчера, 20:36
Генменеджер «Ванкувера» о Кэйне: «Мощный форвард, добавит нам габаритов и жесткости. Мы рады вернуть его домой»
вчера, 19:58