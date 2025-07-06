«Эдмонтон» предложил Нерсу убрать запрет на обмен. Дарнелл отказался уходить, Арвидссон согласился и был обменян в «Бостон» (Эллиотт Фридман)
Дарнелл Нерс отказался уходить из «Эдмонтона».
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал, что «Ойлерс» опросили некоторых игроков по поводу обмена в другие клубы.
«Думаю, в «Эдмонтоне» просто обратились к игрокам, у которых в контрактах были пункты о запрете на обмен и которых потенциально хотели бы обменять. У игроков спросили: «Кто из вас готов рассмотреть переход в другую команду?»
Виктор Арвидссон дал согласие – и его обменяли [в «Бостон»]. Но, например, Дарнелл Нерс, как я понимаю, не хочет никуда уходить. Адам Хенрик – тоже, я не уверен, что он заинтересован в обмене.
Вот так все и сложилось. Игроки дали понять, что им нравится быть частью команды, которая способна бороться за Кубок. И они решили остаться – это их право», – сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportsnet
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