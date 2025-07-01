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Костин, Коваленко, Алексеев, Курашев и Георгий Романов выйдут на рынок свободных агентов НХЛ. Клубы не сделали им предложения для закрепления прав

Клим Костин, Николай Коваленко и Александр Алексеев выйдут на рынок НХЛ.

Клубы не сделали игрокам, которые могли стать ограниченно свободными агентами, квалификационные предложения для закрепления прав. Рынок открывается 1 июля. 

В число таких хоккеистов, сыгравших хотя бы 1 матч в НХЛ в прошлом сезоне, вошли 4 россиянина – вратарь Георгий Романов («Сан-Хосе»), защитник Александр Алексеев («Вашингтон»), форварды Клим Костин и Николай Коваленко (оба – «Сан-Хосе»). 

«Анахайм» – форварды Бретт Лисон и Исак Лундстрем;

«Баффало» – защитник Джейкоб Бернар-Докер;

«Бостон» – защитник Иэн Митчелл, форварды Якуб Лауко и Оливер Вальстром;

«Каролина» – вратарь Янив Перец, защитник Тай Смит;

«Коламбус» – защитник Джордан Харрис;

«Чикаго» – форвард Филипп Курашев;

«Эдмонтон» – вратарь Оливье Родриг; 

«Монреаль» – форвард Рафаэль Харви-Пинар;

«Нью-Джерси» – форвард Нолан Фут;

«Айлендерс» – защитники Скотт Перунович и Самуэль Болдук;

«Рейнджерс» – защитник Зак Джонс, форвард Артур Калиев;

«Филадельфия» – форвард Джейкоб Пеллетье;

«Питтсбург» – защитник Пьер-Оливье Жозеф, форварды Эмиль Бемстрем, Филип Томазино и Коннор Дьюар;

«Сан-Хосе» – вратарь Георгий Романов, форварды Клим Костин, Николай Коваленко иНоа Грегор;

«Торонто» – форварды Рис Джонсон и Понтус Хольмберг;

«Юта» – форвард Кайлер Ямамото;

«Вашингтон» – защитник Александр Алексеев.

Отметим, что все эти игроки все еще могут подписать контракты с прежними командами до и после открытия рынка свободных агентов, но уже на рыночных условиях при наличии договоренности. 

Механизм квалификационного предложения не допускает снижения зарплаты по сравнению с предыдущим договором. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
возможные переходы
logoСан-Хосе
logoЧикаго
logoФилипп Курашев
logoАлександр Алексеев
logoВашингтон
logoГеоргий Романов
logoНиколай Коваленко
logoКлим Костин
logoНХЛ
logoАнахайм
logoБретт Лисон
logoДжейкоб Бернар-Докер
logoРафаэль Харви-Пинар
logoРис Джонсон
logoАртур Калиев
logoДжейкоб Пеллетье
logoКоламбус
logoНью-Джерси
logoЗак Джонс
logoАйлендерс
logoДжордан Харрис
logoИсак Лундстрем
logoКаролина
logoФиладельфия
logoЭмиль Бемстрем
logoСамуэль Болдук
logoНоа Грегор
logoОливье Родриг
logoПиттсбург
logoПонтус Хольмберг
logoИэн Митчелл
logoТай Смит
logoФилип Томазино
logoБостон
logoЮта
logoКайлер Ямамото
logoНолан Фут
logoОливер Вальстром
logoБаффало
logoЭдмонтон
logoРейнджерс
Янив Перец
logoТоронто
logoПьер-Оливье Жозеф
logoКоннор Дьюар
logoЯкуб Лауко
logoМонреаль
logoСкотт Перунович
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