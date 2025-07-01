Костин, Коваленко, Алексеев, Курашев и Георгий Романов выйдут на рынок свободных агентов НХЛ. Клубы не сделали им предложения для закрепления прав

Клим Костин, Николай Коваленко и Александр Алексеев выйдут на рынок НХЛ.

Клубы не сделали игрокам, которые могли стать ограниченно свободными агентами, квалификационные предложения для закрепления прав. Рынок открывается 1 июля.

В число таких хоккеистов, сыгравших хотя бы 1 матч в НХЛ в прошлом сезоне, вошли 4 россиянина – вратарь Георгий Романов («Сан-Хосе»), защитник Александр Алексеев («Вашингтон»), форварды Клим Костин и Николай Коваленко (оба – «Сан-Хосе»).

«Анахайм» – форварды Бретт Лисон и Исак Лундстрем;

«Баффало» – защитник Джейкоб Бернар-Докер;

«Бостон» – защитник Иэн Митчелл, форварды Якуб Лауко и Оливер Вальстром;

«Каролина» – вратарь Янив Перец, защитник Тай Смит;

«Коламбус» – защитник Джордан Харрис;

«Чикаго» – форвард Филипп Курашев ;

«Эдмонтон» – вратарь Оливье Родриг;

«Монреаль» – форвард Рафаэль Харви-Пинар;

«Нью-Джерси» – форвард Нолан Фут;

«Айлендерс» – защитники Скотт Перунович и Самуэль Болдук;

«Рейнджерс» – защитник Зак Джонс, форвард Артур Калиев;

«Филадельфия» – форвард Джейкоб Пеллетье;

«Питтсбург» – защитник Пьер-Оливье Жозеф, форварды Эмиль Бемстрем, Филип Томазино и Коннор Дьюар;

«Сан-Хосе» – вратарь Георгий Романов , форварды Клим Костин, Николай Коваленко и Ноа Грегор;

«Торонто» – форварды Рис Джонсон и Понтус Хольмберг;

«Юта» – форвард Кайлер Ямамото;

«Вашингтон» – защитник Александр Алексеев.

Отметим, что все эти игроки все еще могут подписать контракты с прежними командами до и после открытия рынка свободных агентов, но уже на рыночных условиях при наличии договоренности.

Механизм квалификационного предложения не допускает снижения зарплаты по сравнению с предыдущим договором.