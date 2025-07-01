«Эдмонтон» обменял Арвидссона в «Бостон» на выбор в 5-м раунде драфта-2027. У форварда остался год контракта с кэпхитом 4 млн долларов
«Эдмонтон» обменял форварда Виктора Арвидссона в «Бостон».
«Ойлерс» получили в сделке выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2027.
У 32-летнего шведа остался один год действия контракта с кэпхитом 4 миллиона долларов.
В минувшем сезоне он провел 67 игр за «Ойлерс» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 27 (15+12) очков. В 15 играх в плей-офф добавил 7 (2+5) баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: TSN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости