Кудашов об уходе «Витязя» из КХЛ: «Организация рассыпалась в один момент, денег нет, видимо. Помимо игроков есть люди, которые остались не у дел»

Алексей Кудашов высказался об исключении «Витязя» из числа участников КХЛ.

Ранее стало известно, что подмосковный клуб выбыл из состава участников Фонбет Чемпионата КХЛ на ближайшие пять сезонов.

– Каково ваше мнение по закрытию «Витязя»?

– Мне очень жаль, когда мы теряем клубы. Вся организация рассыпалась в один момент. Люди были при деле, при работе. Помимо игроков есть люди, которые остались не у дел. Очень обидно. Существуют реалии. Видимо, нет денег.

– В распродаже «Витязя» «Динамо» не участвовало.

– Мы в своей распродаже не можем справиться (улыбается). Не смогли ничего сделать с Рашевским и Кудрявцевым .

– Чехович мог стать заменой Рашевского.

– Мы работаем в этом направлении, выбирали из кандидатов. Подождем несколько дней, у нас появятся еще новички, – сказал главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов .