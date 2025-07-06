Кудашов об уходе «Витязя» из КХЛ: «Организация рассыпалась в один момент, денег нет, видимо. Помимо игроков есть люди, которые остались не у дел»
Алексей Кудашов высказался об исключении «Витязя» из числа участников КХЛ.
Ранее стало известно, что подмосковный клуб выбыл из состава участников Фонбет Чемпионата КХЛ на ближайшие пять сезонов.
– Каково ваше мнение по закрытию «Витязя»?
– Мне очень жаль, когда мы теряем клубы. Вся организация рассыпалась в один момент. Люди были при деле, при работе. Помимо игроков есть люди, которые остались не у дел. Очень обидно. Существуют реалии. Видимо, нет денег.
– В распродаже «Витязя» «Динамо» не участвовало.
– Мы в своей распродаже не можем справиться (улыбается). Не смогли ничего сделать с Рашевским и Кудрявцевым.
– Чехович мог стать заменой Рашевского.
– Мы работаем в этом направлении, выбирали из кандидатов. Подождем несколько дней, у нас появятся еще новички, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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