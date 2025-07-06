Агент Чеховича опроверг, что «Витязь» требует компенсацию за форварда: «Руководитель сказал, что расторгнут контракт без проблем»

Агент Ивана Чеховича заявил, что «Витязь» расторгнет контракт с форвардом.

Ранее подмосковная команда была исключена из числа участников чемпионата КХЛ . Контракт Чеховича с «Витязем » был рассчитан до 15 июля.

– Действительно «Витязь» требует у других клубов большую компенсацию за переход Чеховича?

– Эта информация не соответствует действительности. Я разговаривал с руководителем «Витязя», и он сказал, что без проблем расторгнут Чеховича: «Можешь искать ему команду, отпущу его раньше». Здесь все нормально.

– Есть переговоры с другими клубами?

– Переговоры я еще не вел, так как недавно переговорил с руководителем «Витязя» и он дал добро. За следующую неделю, думаю, решу этот вопрос, – сказал агент Шуми Бабаев .