Агент Чеховича опроверг, что «Витязь» требует компенсацию за форварда: «Руководитель сказал, что расторгнут контракт без проблем»
Агент Ивана Чеховича заявил, что «Витязь» расторгнет контракт с форвардом.
Ранее подмосковная команда была исключена из числа участников чемпионата КХЛ. Контракт Чеховича с «Витязем» был рассчитан до 15 июля.
– Действительно «Витязь» требует у других клубов большую компенсацию за переход Чеховича?
– Эта информация не соответствует действительности. Я разговаривал с руководителем «Витязя», и он сказал, что без проблем расторгнут Чеховича: «Можешь искать ему команду, отпущу его раньше». Здесь все нормально.
– Есть переговоры с другими клубами?
– Переговоры я еще не вел, так как недавно переговорил с руководителем «Витязя» и он дал добро. За следующую неделю, думаю, решу этот вопрос, – сказал агент Шуми Бабаев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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