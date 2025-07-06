Крикунов о закрытии «Витязя»: «Клубу не хватило денег и якорного спонсора. Хоккей – игрушка дорогая»
Владимир Крикунов высказался о закрытии «Витязя».
Ранее стало известно об исключении подмосковного клуба из числа участников Фонбет Чемпионата КХЛ с 2025 по 2030 годы.
«Вот «Витязь» и закрылся. Он всю жизнь был без стабильного спонсора.
Хоккей – игрушка дорогая, «Витязю» не хватило денег и якорного спонсора», – сказал бывший тренер сборной России и клубов КХЛ.
«Витязь» выступал в КХЛ с первого ее сезона (2008/09). В разные годы клуб играл в трех разных городах Московской области – Чехове, Подольске и Балашихе.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: LiveResult
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