Крикунов о закрытии «Витязя»: «Клубу не хватило денег и якорного спонсора. Хоккей – игрушка дорогая»

Владимир Крикунов высказался о закрытии «Витязя».

Ранее стало известно об исключении подмосковного клуба из числа участников Фонбет Чемпионата КХЛ с 2025 по 2030 годы.

«Вот «Витязь » и закрылся. Он всю жизнь был без стабильного спонсора.

Хоккей – игрушка дорогая, «Витязю» не хватило денег и якорного спонсора», – сказал бывший тренер сборной России и клубов КХЛ.

«Витязь» выступал в КХЛ с первого ее сезона (2008/09). В разные годы клуб играл в трех разных городах Московской области – Чехове, Подольске и Балашихе.