Медведев о закрытии «Витязя»: «Терять команды – плохо. Но такова жизнь, часто экономика диктует такие шаги. Хочется надеяться, что клуб сможет вернуться в КХЛ, он имел симпатичную игру»

Александр Медведев высказался об исключении «Витязя» из КХЛ.

В конце июня лига объявила об исключении подмосковного клуба из состава участников Фонбет Чемпионата КХЛ до 2030 года.

- Что вы думаете по ситуации с «Витязем»?

– Понимаете, нельзя не помнить, что были случаи, когда клубы, такие как «Спартак», «Лада», приостанавливали свое существование. Хочется надеяться, что «Витязь» через какое‑то время сможет вернуться в КХЛ.

Потому что клуб стоит у истоков создания лиги, всегда участвовал и имел очень симпатичную игру. Даже в прошлом сезоне, хоть они и не попали в плей‑офф.

Конечно, терять команды - это плохо. Вспомните «Химик», «Атлант », ХК МВД. Но такова жизнь, и часто экономика диктует такие шаги, – сказал первый президент КХЛ.