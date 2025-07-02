«Коламбус» подписал Лундстрема из «Анахайма» на 2 года, зарплата форварда – 1,3 млн долларов за сезон
Исак Лундстрем перешел в «Коламбус» из «Анахайма».
Генменеджер «Блю Джекетс» Дон Уодделл объявил, что клуб заключил 2-летнее соглашение с шведским форвардом на общую сумму 2,6 млн долларов.
25-летний Лундстрем провел 7 сезонов в составе «Анахайма». В прошлом сезоне он набрал 14 (4+10) очков в 79 матчах при полезности «минус 12».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Коламбуса»
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