«Коламбус» подписал Лундстрема из «Анахайма» на 2 года, зарплата форварда – 1,3 млн долларов за сезон

Исак Лундстрем перешел в «Коламбус» из «Анахайма».

Генменеджер «Блю Джекетс» Дон Уодделл объявил, что клуб заключил 2-летнее соглашение с шведским форвардом на общую сумму 2,6 млн долларов.

25-летний Лундстрем провел 7 сезонов в составе «Анахайма ». В прошлом сезоне он набрал 14 (4+10) очков в 79 матчах при полезности «минус 12».