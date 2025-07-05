Сушинский о Ротенберге в «Динамо»: «Он давно в хоккее. Если будет заниматься молодежью, будет не так уж и плохо, в СКА было много хороших юных игроков. Его умения дадут свои плоды»

Максим Сушинский высказался о назначении Романа Ротенберга в «Динамо».

Московский клуб ранее сообщил, что экс-тренер СКА вошел в совет директоров бело-голубых. Перед ним «стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея».

– Как вы оцениваете приход Романа Ротенберга в «Динамо»?

– Почему бы и нет? Он давно в хоккее. Если он будет заниматься молодежью, то это будет не так уж и плохо, потому что в СКА было много хороших юных игроков.

Это хороший шаг. Думаю, что его умения дадут свои плоды, – сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский.