Сушинский о Ротенберге в «Динамо»: «Он давно в хоккее. Если будет заниматься молодежью, будет не так уж и плохо, в СКА было много хороших юных игроков. Его умения дадут свои плоды»
Максим Сушинский высказался о назначении Романа Ротенберга в «Динамо».
Московский клуб ранее сообщил, что экс-тренер СКА вошел в совет директоров бело-голубых. Перед ним «стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея».
– Как вы оцениваете приход Романа Ротенберга в «Динамо»?
– Почему бы и нет? Он давно в хоккее. Если он будет заниматься молодежью, то это будет не так уж и плохо, потому что в СКА было много хороших юных игроков.
Это хороший шаг. Думаю, что его умения дадут свои плоды, – сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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