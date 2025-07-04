Сергачев о КХЛ: «Я бы не гнался за НХЛ. Этой лиге больше 100 лет, она совсем в другой стране работает»
Михаил Сергачев считает, что КХЛ не стоит гнаться за НХЛ.
«НХЛ – лига, которой больше ста лет. Она совсем в другой стране работает.
Я бы вообще не сравнивал [эти лиги]. И даже больше скажу — я бы даже не гнался [за НХЛ]», – сказал защитник «Юты».
НХЛ была образована в 1917 году, КХЛ – в 2008-м.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Odds.ru
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