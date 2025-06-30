Михаил Сергачев: «Я бы очень хотел, чтобы Овечкин сыграл в России. Он захочет, думаю. Мне до возвращения еще далеко»

Михаил Сергачев сказал, что ему еще рано думать о возвращении в КХЛ.

– Сколько Александр Овечкин еще будет играть в НХЛ?

– Сколько захочет.

– Нужно ли возвращаться и доигрывать в России?

– Было бы здорово. Я бы очень хотел, чтобы он сыграл в России. Он любит и уважает российских болельщиков. Думаю, он захочет сыграть перед нашими поклонниками.

– А вы бы хотели вернуться и поиграть еще на родине?

– До этого еще далеко, – сказал 27-летний защитник «Юты».

Ранее супруга Овечкина Анастасия заявила , что следующий сезон станет для капитана «Вашингтона », которому в сентябре исполнится 40 лет, последним в НХЛ.