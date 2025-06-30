Михаил Сергачев: «Я бы очень хотел, чтобы Овечкин сыграл в России. Он захочет, думаю. Мне до возвращения еще далеко»
Михаил Сергачев сказал, что ему еще рано думать о возвращении в КХЛ.
– Сколько Александр Овечкин еще будет играть в НХЛ?
– Сколько захочет.
– Нужно ли возвращаться и доигрывать в России?
– Было бы здорово. Я бы очень хотел, чтобы он сыграл в России. Он любит и уважает российских болельщиков. Думаю, он захочет сыграть перед нашими поклонниками.
– А вы бы хотели вернуться и поиграть еще на родине?
– До этого еще далеко, – сказал 27-летний защитник «Юты».
Ранее супруга Овечкина Анастасия заявила, что следующий сезон станет для капитана «Вашингтона», которому в сентябре исполнится 40 лет, последним в НХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
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