Илья Ковальчук: «Я знаю, что Хартли может стать главным тренером не только «Локомотива», но и «Куньлуня». Хорошо, что на него есть спрос, все знают, какого он уровня»

Илья Ковальчук высказался о том, что Боб Хартли может возглавить «Локомотив».

Ранее появилась информация о том, что клуб договорился о контракте с тренером.

«Я знаю, что Боб Хартли может стать главным тренером не только «Локомотива », но и «Куньлуня ».

Хорошо, что на этого специалиста есть спрос. Все знают, какого он уровня. Куда бы он ни пришел, это будет очень крепко», – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук .