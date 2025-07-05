Илья Ковальчук: «Я знаю, что Хартли может стать главным тренером не только «Локомотива», но и «Куньлуня». Хорошо, что на него есть спрос, все знают, какого он уровня»
Илья Ковальчук высказался о том, что Боб Хартли может возглавить «Локомотив».
Ранее появилась информация о том, что клуб договорился о контракте с тренером.
«Я знаю, что Боб Хартли может стать главным тренером не только «Локомотива», но и «Куньлуня».
Хорошо, что на этого специалиста есть спрос. Все знают, какого он уровня. Куда бы он ни пришел, это будет очень крепко», – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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