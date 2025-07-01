Агент Голдобина об интересе к игроку в КХЛ: «Сейчас вроде как все затихло. У него еще год контракта со «Спартаком», мы даже ничего не обсуждаем с клубом»

Агент Николая Голдобина высказался об отношениях со «Спартаком».

– Есть ли вероятность того, что следующий сезон Голдобин начнет в «Спартаке»?

– Я так далеко не смотрю. Но у него еще год контракта. Мы даже ничего не обсуждаем со «Спартаком», есть контракт и есть. Пока, слава богу, нет никаких изменений. Все хорошо.

– Ранее вы говорили, что несколько команд хотят видеть Николая в своем составе. Сейчас этот интерес остался?

– Такие разговоры ходили, сейчас вроде как все затихло. Голдобин имеет контракт, пока разговоров со «Спартаком» об изменениях в карьере Николая не было, – заявил Сергей Исаков .

Агент Голдобина обвинил «Спартак» в неуважении: «Николая хотят видеть у себя несколько команд. Клуб не расторгает контракт, а ищет выгоду. Любимец миллионов стал разменной монетой»