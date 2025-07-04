Николай Голдобин: «Жду большего от «Спартака» в новом сезоне. У нас собрались хорошие ребята. Чувствую, что мы можем побороться за чемпионство»
Николай Голдобин оценил перспективы «Спартака» в новом сезоне.
«В новом сезоне от «Спартака» жду большего. Все от нас ждут большего! Надеюсь, результат будет лучше, чем второй раунд.
У нас собрались хорошие ребята. Чувствую, что мы можем побороться за чемпионство в новом сезоне», – сказал нападающий «Спартака» Николай Голдобин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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