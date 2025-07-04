Николай Голдобин: «Жду большего от «Спартака» в новом сезоне. У нас собрались хорошие ребята. Чувствую, что мы можем побороться за чемпионство»

Николай Голдобин оценил перспективы «Спартака» в новом сезоне.

«В новом сезоне от «Спартака » жду большего. Все от нас ждут большего! Надеюсь, результат будет лучше, чем второй раунд.

У нас собрались хорошие ребята. Чувствую, что мы можем побороться за чемпионство в новом сезоне», – сказал нападающий «Спартака» Николай Голдобин .