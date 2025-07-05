Владимир Филатов вошел в штаб Ларионова в СКА

Владимир Филатов вошел в тренерский штаб СКА.

«Хоккейный клуб СКА сообщает о подписании контракта с Владимиром Филатовым. 40-летний специалист вошел в тренерский штаб Игоря Ларионова .

Армейцы приветствуют Владимира Викторовича в Санкт-Петербурге и желают ему успехов в нашем клубе!» – говорится на сайте СКА .

Филатов ранее работал в штабе Ларионова в «Торпедо ».