0

Владимир Филатов вошел в штаб Ларионова в СКА

Владимир Филатов вошел в тренерский штаб СКА.

«Хоккейный клуб СКА сообщает о подписании контракта с Владимиром Филатовым. 40-летний специалист вошел в тренерский штаб Игоря Ларионова.

Армейцы приветствуют Владимира Викторовича в Санкт-Петербурге и желают ему успехов в нашем клубе!» – говорится на сайте СКА.

Филатов ранее работал в штабе Ларионова в «Торпедо».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
logoСКА
logoИгорь Ларионов
logoТорпедо
logoВладимир Филатов
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Михайлов о переезде «Куньлуня»: «В Мытищах на них ходили, но очень мало. В Петербурге, возможно, вообще ходить не будут. Не знаю, по каким причинам принято такое решение»
вчера, 17:40
Юрий Новиков: «Куньлунь» в Питере – хорошая идея, китайские туристы любят город. Не понимаю, почему Ротенберг не смог организовать там вторую команду»
7вчера, 16:37
Сушинский о «Куньлуне» в Петербурге: «Смысл называться китайской командой, если они играют в России? Лучше их переименовать или вложить деньги в «Витязь»
8вчера, 11:01
Главные новости
Ротенберг поздравил Радулова с 39-летием: «Александр – это страсть и максимальная самоотдача. Он боец, который вдохновляет молодежь и доказывает, что хоккей не просто спорт, а образ жизни»
4 минуты назад
Кетов вошел в штаб Ларионова в СКА
125 минут назад
Житель Ярославля отдал 9 тысяч рублей за несуществующие билеты на матч Кубка Гагарина. 19-летний продавец задержан
133 минуты назад
Сушинский о Ротенберге в «Динамо»: «Он давно в хоккее. Если будет заниматься молодежью, будет не так уж и плохо, в СКА было много хороших юных игроков. Его умения дадут свои плоды»
250 минут назад
Легков об Овечкине: «Есть такие мировые звезды, как Фелпс, Болт, Большунов, – и Александр такой же. Раз в сто лет рождаются такие спортсмены, перед ними надо преклоняться»
6сегодня, 09:35
Макдэвид – 1-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами в 2026-м, Капризов – 2-й, Айкел – 3-й, Панарин – 5-й, Бобровский – 8-й (Daily Faceoff)
3сегодня, 09:11
Илья Ковальчук: «Я знаю, что Хартли может стать главным тренером не только «Локомотива», но и «Куньлуня». Хорошо, что на него есть спрос, все знают, какого он уровня»
9сегодня, 08:43
Рыбин о «Куньлуне»: «Создаем клуб, вкладываемся, а что получаем? В составе почти нет россиян, команда кочует по городам, переезды непонятные. Все это вызывает недоумение»
7сегодня, 08:31
Гавриков об игре в «Лос-Анджелесе»: «Было супер! Город навсегда останется в сердце, только с теплотой и с любовью буду вспоминать»
1сегодня, 08:22
Петерка о переходе в «Юту»: «Клуб хочет побеждать и делает много ходов – это круто. На арене отличная атмосфера и много болельщиков, я верю в команду»
1сегодня, 07:33
Ко всем новостям
Последние новости
Михаил Грушевский: «Овечкин никогда не казался ни скромным и стеснительным, ни наглым и бесцеремонным. В нем с первых шагов ощущалась какая-то внутренняя сила»
10 минут назад
Гавриков о том, чему научился у Копитара и Даути: «Многим вещам. Анже – пример хладнокровия и высокого мастерства. Про Дрю можно то же самое сказать, но он более эмоциональный, веселый»
сегодня, 09:46
Яковлев о цели: «Выигрывать и становиться лучше с Магнитогорском. Когда побеждаешь один раз, это становится наркотиком. Просто быть в команде – не про меня»
3сегодня, 08:56
Заварухин и Рябков получили награды от главы Свердловской области
1сегодня, 08:10Фото
Яковлев о Гребенкине: «Он движется по своему плану. В «Торонто» сложно пробиться – в «Филадельфии» все сложится по-другому, уверен»
сегодня, 08:01
«Сиэтл» подписал с О’Брайеном контракт новичка на 3 года. Восьмой номер драфта-2025 набрал 98 очков за 66 игр в сезоне OHL
сегодня, 07:49
«Колорадо» подписал двусторонний контракт с Барре-Буле. У форварда 74 очка за 77 игр сезона в АХЛ
1сегодня, 07:12
Миронов о сезоне «Спартака»: «С Уфой накосячили, сами виноваты. Оступились, нужно исправлять ситуацию»
1сегодня, 06:42
Буцаев о Хартли в «Локомотиве»: «Можно поздравить Боба. У него свое видение и идеи – посмотрим, как он справится»
3сегодня, 06:01
Яковлев о Набокове: «Рады, что он остался в «Металлурге» на выгодных для себя условиях. Крутая история, сплошные плюсы»
8сегодня, 05:43