Владимир Филатов вошел в штаб Ларионова в СКА
Владимир Филатов вошел в тренерский штаб СКА.
«Хоккейный клуб СКА сообщает о подписании контракта с Владимиром Филатовым. 40-летний специалист вошел в тренерский штаб Игоря Ларионова.
Армейцы приветствуют Владимира Викторовича в Санкт-Петербурге и желают ему успехов в нашем клубе!» – говорится на сайте СКА.
Филатов ранее работал в штабе Ларионова в «Торпедо».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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