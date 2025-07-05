Гавриков об игре в «Лос-Анджелесе»: «Было супер! Город навсегда останется в сердце, только с теплотой и с любовью буду вспоминать»

Владислав Гавриков высказался о времени, проведенном в «Лос-Анджелесе» .

Защитник играл за «Кингс» с 2023 по 2025 год. 2 июля «Рейнджерс» объявили о подписании 7-летнего контракта с Гавриковым.

– Как можете охарактеризовать свой период в «Лос-Анджелесе»?

– Было супер! У меня столько теплых воспоминаний. Для меня пребывание в клубе – это всегда еще и возможность встретить новых людей вне зависимости от того, как складывается карьера.

Мы познакомились с огромным количеством прекрасных, абсолютно прекрасных людей – одноклубников и всех людей, которые работают в клубе, соседей, друзей. У нас в Лос-Анджелесе родился сын, очень много воспоминаний.

Этот город навсегда останется в сердце, всегда только с теплотой и с любовью буду вспоминать, – сказал защитник «Рейнджерс » Владислав Гавриков .