«Сиэтл» подписал с О’Брайеном контракт новичка на 3 года. Восьмой номер драфта-2025 набрал 98 очков за 66 игр в сезоне OHL
«Сиэтл» подписал контракт новичка с Джейком О’Брайеном.
Соглашение с 18-летним центральным нападающим, выбранным под восьмым общим номером на драфте НХЛ-2025, рассчитано на 3 года.
Он будет получать 975 тысяч долларов в год на уровне НХЛ. Бонусы за достижения – 1 млн в год.
В минувшем сезоне О’Брайен набрал 98 (32+66) очков в 66 играх регулярного чемпионата за «Брентфорд» в юниорской лиге Онтарио (OHL).
В 11 играх плей-офф канадец сделал 11 (3+8) результативных действий.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: PuckPedia
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