«Сиэтл» подписал с О’Брайеном контракт новичка на 3 года. Восьмой номер драфта-2025 набрал 98 очков за 66 игр в сезоне OHL

«Сиэтл» подписал контракт новичка с Джейком О’Брайеном.

Соглашение с 18-летним центральным нападающим, выбранным под восьмым общим номером на драфте НХЛ-2025, рассчитано на 3 года.

Он будет получать 975 тысяч долларов в год на уровне НХЛ. Бонусы за достижения – 1 млн в год.

В минувшем сезоне О’Брайен набрал 98 (32+66) очков в 66 играх регулярного чемпионата за «Брентфорд» в юниорской лиге Онтарио (OHL).

В 11 играх плей-офф канадец сделал 11 (3+8) результативных действий.