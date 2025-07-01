Линдгрен подписал контракт с «Сиэтлом» на 4 года. Кэпхит – 4,5 млн долларов (Эллиотт Фридман)

Защитник Райан Линдгрен стал игроком «Сиэтла».

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, срок соглашения рассчитан на 4 года. Зарплата составит 4,5 млн долларов в год в среднем.

В минувшем сезоне американец провел 72 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Рейнджерс» и «Колорадо », набрав 22 (4+18) очка при нейтральной полезности и среднем времени на льду 19:42.

В 7 матчах в плей-офф отметился 3 (0+3) баллами при полезности «+5».

Всего в НХЛ Линдгрен провел 405 матчей и набрал 102 (14+88) очков при полезности «+99». В 50 играх в Кубке Стэнли – 14 (3+11) баллов при полезности «+16».

Его зарплата по прошлому однолетнему контракту составляла 4,5 млн долларов.