Мюррей подписал контракт с «Сиэтлом» на год. Кэпхит – 1 млн долларов

Вратарь Мэтт Мюррей стал игроком «Сиэтла».

Срок соглашения рассчитан на 1 год. Зарплата составит 1 млн долларов.

В сезоне-2024/25 Мэтт Мюррей провел 2 игры в регулярке НХЛ за «Торонто », отражая в среднем 87,9% бросков при коэффициенте надежности 3,54. В его активе также 1 матч в плей-офф.

В АХЛ он сыграл 21 матч в регулярном чемпионате, отразив 93,4% бросков при коэффициенте надежности 1,72.