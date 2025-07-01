Мюррей подписал контракт с «Сиэтлом» на год. Кэпхит – 1 млн долларов
Вратарь Мэтт Мюррей стал игроком «Сиэтла».
Срок соглашения рассчитан на 1 год. Зарплата составит 1 млн долларов.
В сезоне-2024/25 Мэтт Мюррей провел 2 игры в регулярке НХЛ за «Торонто», отражая в среднем 87,9% бросков при коэффициенте надежности 3,54. В его активе также 1 матч в плей-офф.
В АХЛ он сыграл 21 матч в регулярном чемпионате, отразив 93,4% бросков при коэффициенте надежности 1,72.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сиэтла»
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