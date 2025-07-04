Жамнов о целях «Спартака»: «Задачи «попасть в плей-офф», «дойти до второго раунда» в моем случае уже не работают. Хочется большего»

Алексей Жамнов заявил, что «Спартак» ставит перед собой самые высокие задачи.

Ранее специалист продлил контракт с московским клубом на 3 года.

– Какая задача поставлена перед тренерским штабом «Спартака»?

– Такие тренерские задачи, как попасть в плей-офф и дойти до второго раунда, в моем случае уже не работают. Хочется большего. Стоит серьезный вопрос: для чего мы все это делаем?

Тренерский штаб, игроки – все обязаны выходить на другой уровень. Порой случается, что наступает синдром второго сезона, люди по инерции успокаиваются, снижают к себе требования. И получается так, что, достигнув определенного уровня, дальнейшего движения вперед нет.

Не все понимают, а хотят ли они открыть для себя что-то большее и усвоить, что может дать им хоккей? Поэтому нужно не стоять на месте и не снижать к себе требования, а постоянно их повышать.

Донести это до игроков – одна из ключевых задач нашего тренерского штаба. Хочу, чтобы хоккеисты меня услышали, – сказал главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов .

Жамнов о новом контракте со «Спартаком»: «Руководство хотело на 5 лет. Три года – оптимально, клуб планирует начать сезон-2027/28 на новой арене»