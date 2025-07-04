«Спартак» выменял права на Павленко. Вратарь сборной Казахстана выступал за «Рязань-ВДВ» и подписал контракт с «Питтсбургом»
«Спартак» выменял права на Максима Павленко из сборной Казахстана.
23-летний голкипер провел прошлый сезон в составе клуба «Рязань-ВДВ» из Olimpbet ВХЛ, позже подписав контракт на год с фарм-клубом «Питтсбурга» в АХЛ.
«Рязань-ВДВ» получит от красно-белых денежную компенсацию.
Павленко провел семь матчей за сборную Казахстана на минувшем чемпионате мира, отражая 88,1% бросков. В минувшем чемпионате Olimpbet ВХЛ на его счету также 7 игр с 90,1% сэйвов.
«Приветствуем Максима Павленко в системе московского «Спартака» и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении красно-белых.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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