«Спартак» выменял права на Павленко. Вратарь сборной Казахстана выступал за «Рязань-ВДВ» и подписал контракт с «Питтсбургом»

«Спартак» выменял права на Максима Павленко из сборной Казахстана.

23-летний голкипер провел прошлый сезон в составе клуба «Рязань-ВДВ » из Olimpbet ВХЛ, позже подписав контракт на год с фарм-клубом «Питтсбурга » в АХЛ.

«Рязань-ВДВ» получит от красно-белых денежную компенсацию.

Павленко провел семь матчей за сборную Казахстана на минувшем чемпионате мира, отражая 88,1% бросков. В минувшем чемпионате Olimpbet ВХЛ на его счету также 7 игр с 90,1% сэйвов.

«Приветствуем Максима Павленко в системе московского «Спартака» и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении красно-белых.

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