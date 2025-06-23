Овечкин сыграл с Павлюченко и Фридзоном в пляжный волейбол во время отдыха в Турции
Роман Павлюченко опубликовал фото с Александром Овечкиным из Турции.
Бывший футболист сборной России в соцсети выложил фото с капитаном «Вашингтона» и баскетболистом Виталием Фридзоном.
«Спортивные пути сошлись на пляжном волейболе☺️💪🏻», – написал Павлюченко.
Фото: инстаграм Романа Павлюченко
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Романа Павлюченко
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