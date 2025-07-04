«Айлендерс» сделали Цыплакову квалификационное предложение. У форварда 10+25 за 77 игр в прошлом сезоне

«Айлендерс» сделали Максиму Цыплакову квалификационное предложение.

Об этом сообщает журналист Стефен Рознер.

26-летний форвард является ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж. Квалификационное предложение сделано для сохранения прав на игрока и действует до 15 июля с возможностью продления.

В случае Цыплакова размер предлагаемого контракта составляет 897 тысяч долларов. Стороны вправе вести переговоры на большую сумму и срок соглашения.

В минувшем сезоне нападающий провел 77 матчей за «Айлендерс » и набрал 35 (10+25) очков при полезности «плюс 4».