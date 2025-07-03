Илья Ковальчук: «Если Кузнецов перейдет в «Трактор», от этого выиграют все. При правильной физической подготовке Евгений будет одним из сильнейших хоккеистов КХЛ»

Илья Ковальчук высказался о возможном переходе Евгения Кузнецова в «Трактор».

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. Ранее агент Кузнецова Шуми Бабаева заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке.

Кузнецов является воспитанником «Трактора ».

– Кузнецов подкатывал к «Трактору», фотографируясь в клубной футболке. Теперь вроде собрался в НХЛ. Но было бы здорово увидеть Женю в Челябинске?

– Думаю, что Кузя точно ни к кому не подкатывает. Он искренний парень, родившийся в Челябинске. И то, что он перевез вещи домой, еще ни о чем не говорит, что он куда-то подбивает клинья.

Я переживал, что Кузнецов изначально не оказался в «Тракторе». И он это знает. Не буду раскрывать подробности нашего разговора по поводу его выбора, но мы это обсуждали.

Так бывает, что люди делают преждевременные шаги и совершают ошибки. Всем надо давать шанс исправиться. Тем более Кузнецов – воспитанник челябинской школы. Что бы Женя ни делал, его в Челябинске очень любят и дети, и взрослые. И его готовы простить, потому что Женя добрый, искренний, настоящий.

Если Кузнецов перейдет в «Трактор», то от этого выиграют все. И лига, и город, и ребята, которые сейчас выступают в команде. Уверен, что при правильной физической подготовке Евгений будет одним из сильнейших хоккеистов КХЛ . Если он этого захочет – это самое главное, – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук .