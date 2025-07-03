Бабаев выложил фото Кузнецова во вратарской форме: «Кузя в Штатах и уже готовится к сезону. Позаимствовав форму Самсонова, он лишний раз дает понять, что готов играть на любой позиции»
Шуми Бабаев выложил фото Евгения Кузнецова во вратарской форме.
Ранее агент Кузнецова Шуми Бабаева заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке. В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию.
«Евгений Кузнецов в Штатах и уже готовится к сезону. Позаимствовав вратарскую форму Ильи Самсонова, Кузя лишний раз дает понять, что готов играть в хоккей на абсолютно любой позиции.
Талантливый человек – талантлив во всем!» – написал Бабаев.
Напомним, Кузнецов ранее играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Шуми Бабаева
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