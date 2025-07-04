Кипреос о Кросби: «Монреаль» заполучит его после Олимпиады. Сидни слишком хорош, чтобы быть нянькой в «Питтсбурге» три следующих года»
Ник Кипреос считает, что Сидни Кросби может перейти в «Монреаль».
На подкасте Sportsnet 590 The Fan инсайдер обсуждал перспективы «Канадиенс» в следующем сезоне.
«Дождитесь, «Монреаль» заполучит Кросби после Олимпиады.
Он слишком хорош, чтобы быть нянькой в течение следующих трех лет. Сидни может играть на топ-уровне.
Если он останется в «Питтсбурге» на следующие три-четыре года, это будет очень плохая услуга для истории хоккея», – сказал аналитик Sportsnet Ник Кипреос.
Агент Кросби назвал «беспочвенными слухами» информацию о возможном обмене Сидни из «Питтсбурга»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
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