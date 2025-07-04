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28-летний Фишер завершил карьеру. Экс-форвард «Аризоны», «Детройта» и «Коламбуса» провел 523 матча в НХЛ

28-летний Кристиан Фишер объявил о завершении карьеры в НХЛ.

В сезоне-2024/25 форвард играл за «Детройт» и «Коламбус». Всего он набрал 7 (1+6) очков в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

1 июля нападающий стал неограниченно свободным агентом.

Ранее Кристиан Фишер также выступал за «Аризону». «Койотис» выбрали его на драфте-2015 под 32-м общим номером. Всего на счету игрока 137 (62+75) баллов в 523 матчах в регулярках НХЛ. В 9 играх плей-офф в его активе 1 передача. 

«Наверное, в последние год или два я действительно задумался о том, чем я хочу заниматься в своей жизни, что делает меня счастливым и как проводить время со своими друзьями и семьей.

И, конечно, я знаю, что если бы я решил поиграть еще пять или шесть лет, я мог бы делать это в 34-35 лет, я это понимаю. Речь о том, что делает меня счастливым, о том, чем я хочу заниматься, у меня есть отличная возможность заниматься бизнесом и чаще быть рядом со своей семьей, и, в общем, двигаться в этом направлении», – сказал Кристиан Фишер.

Он добавил собирается заняться бизнесом в сфере гольфа вместе со своим другом в Аризоне.  

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
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