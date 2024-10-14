«Детройт» выставил Хуссо на драфт отказов. Вратарь с кэпхитом 4,75 млн долларов пропустил 4 шайбы от «Питтсбурга» в 1-м матче в сезоне
29-летний вратарь пропустил 4 шайбы после 14 бросков «Питтсбурга» в своем первом матче в текущем сезоне НХЛ (3:6). Его заменили по ходу игры.
У финна действует последний год контракта с кэпхитом 4,75 миллиона долларов. В прошлом сезоне Хуссо из-за травм провел только 19 матчей за «Ред Уингс» (89,2% сэйвов, коэффициент надежности 3,55).
Как пишет Michigan Live, «Детройту» нужно освободить место в составе для вызова форварда на замену Кристиану Фишеру, получившему травму. Отмечается, что клуб может вызвать Остина Уотсона, Марко Каспера или Картера Мазура.
При этом ожидается, что из-за суммы своего контракта Хуссо в данный момент едва ли будет востребован другими клубами НХЛ. В ближайших матчах вратарский тандем «Детройта» составят Кэм Тэлбот и Алекс Лайон.
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