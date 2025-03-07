«Коламбус» забрал Фишера с драфта отказов «Детройта». У форварда 1+7 за 45 матчей в этом сезоне
«Коламбус» забрал Кристиана Фишера с драфта отказов «Детройта».
27-летний форвард в текущем сезоне провел 45 матчей за «Ред Уингс» и набрал 8 (1+7) очков при полезности «минус 5» и среднем игровом времени 11:08.
Его действующий контракт со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 1,125 млн долларов действует до конца июня 2025 года.
Всего в НХЛ Фишер сыграл в 522 матчах регулярного чемпионата и отметился 137 (62+75) очками.
«Коламбус» продлил контракт с Оливером на 6 лет, кэпхит – 3 млн долларов. У форварда 12+9 в 61 матче, 11 драк и 113 минут штрафа в сезоне
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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