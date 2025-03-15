Чинахов сыграет за «Коламбус» против «Рейнджерс». Форвард пропустил матч с «Вегасом» по решению тренера

Егор Чинахов вернется в состав «Коламбуса» в матче против «Рейнджерс».

Об этом сообщает журналист Марк Шайг со ссылкой на главного тренера клуба Дина Эвасона.

Игра состоится 16 марта. Начало – в 02:00 по московскому времени. Россиянин заменит Кристиана Фишера в составе «Блю Джекетс».

Напомним, ранее Егор Чинахов пропустил матч с «Вегасом» по решению тренера «Коламбуса ». 24-летний форвард не набрал очков в 4 играх после восстановления от травмы, из-за которой пропустил более 3 месяцев. Его полезность на отрезке – «минус 6».

Всего на его счету 14 (7+7) очков в 25 играх сезона.