Чинахов сыграет за «Коламбус» против «Рейнджерс». Форвард пропустил матч с «Вегасом» по решению тренера
Егор Чинахов вернется в состав «Коламбуса» в матче против «Рейнджерс».
Об этом сообщает журналист Марк Шайг со ссылкой на главного тренера клуба Дина Эвасона.
Игра состоится 16 марта. Начало – в 02:00 по московскому времени. Россиянин заменит Кристиана Фишера в составе «Блю Джекетс».
Напомним, ранее Егор Чинахов пропустил матч с «Вегасом» по решению тренера «Коламбуса». 24-летний форвард не набрал очков в 4 играх после восстановления от травмы, из-за которой пропустил более 3 месяцев. Его полезность на отрезке – «минус 6».
Всего на его счету 14 (7+7) очков в 25 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Марка Шайга
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