Лайпсик может перейти в «Амур»

Нападающий Брендан Лайпсик может продолжить карьеру в «Амуре».

Как сообщает Metaratings, менеджмент хабаровского клуба обсуждает возможное сотрудничество со стороной форварда, однако пока не может договориться по финансовой части.

В минувшем сезоне Брендан Лайпсик играл за «Автомобилист» и «Сибирь ».

Всего он провел 54 игры в регулярном чемпионате и набрал 24 (12+12) балла. В плей-офф он сыграл 7 матчей, не набрав очков.