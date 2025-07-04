Лайпсик может перейти в «Амур»
Нападающий Брендан Лайпсик может продолжить карьеру в «Амуре».
Как сообщает Metaratings, менеджмент хабаровского клуба обсуждает возможное сотрудничество со стороной форварда, однако пока не может договориться по финансовой части.
В минувшем сезоне Брендан Лайпсик играл за «Автомобилист» и «Сибирь».
Всего он провел 54 игры в регулярном чемпионате и набрал 24 (12+12) балла. В плей-офф он сыграл 7 матчей, не набрав очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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