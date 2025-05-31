«Сибирь» покинули Костин, Бек, Лайпсик, Мартынов, Коротков, Белоусов и Сушко. У игроков закончились контракты с клубом
«Сибирь» покинули семь игроков из-за истечения срока контрактов.
Новосибирский клуб официально попрощался с ними в соцсетях.
«Мы благодарим за игру в нашей команде вратаря Дениса Костина, защитника Егора Мартынова, нападающих Никиту Короткова, Георгия Белоусова, Тэйлора Бека, Брендана Лайпсика и Максима Сушко.
Желаем успехов в дальнейшей карьере» – сказано в сообщении пресс-службы «Сибири».
Генменеджер «Сибири» о трансферах: «Костяк сохранен, коллектив поменяется на 30%. Финансовые запросы Костина удовлетворить не смогли»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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