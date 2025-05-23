Лайпсик покинет «Сибирь». Форвард набрал 24 очка в 54 матчах регулярки («СЭ»)

Нападающий Брендан Лайпсик покинет «Сибирь».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ».

Срок соглашения игрока рассчитан до 31 мая.

«Сибирь» выменяла Брендана Лайпсика у «Автомобилиста» в декабре 2024 года. Всего нападающий провел 54 матча в регулярном чемпионате-2024/25 и набрал 24 (12+12) балла.

В плей-офф он сыграл 7 матчей за «Сибирь », не отметившись результативными действиями.