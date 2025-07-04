Давыдов о КХЛ: «Спартачок» ставит на стабильность, «Динамо» делает ходы. Игровичок Курьянов присоединился к штабу ЦСКА – хитрецы, как Коваленко, будут прибавлять»

Виталий Давыдов поделился мнением о московских клубах КХЛ.

«Похоже, что ЦСКА извлек уроки из прошлого сезона и очень прилично усилился. Последний обмен с участием Коваленко – это интересный ход. Плюс прочитал, что к тренерскому штабу Никитина вчера присоединился игровичок Курьянов , а значит, такие хитрецы, как Коваленко, будут только прибавлять.

На стабильность делает ставку и «Спартачок». Там интересный тренерский дуэт Жамнов – Ковалев, а слабое место – оборону – усилили приглашением тренера Кравчука с огромным опытом.

В прошлом сезоне мы уверенно выиграли московскую «пульку». В этом чемпионате конкуренция становится намного выше. «Динамо » это понимает – и делает свои ходы», – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов .

Давыдов о молодежи: «Я бы законодательно ввел условие – до 23 лет хоккеист не имеет права уезжать за океан. Что Америка дала Рябкину-Тяпкину и Чернышову? И Демидов уехал рановато»