«Авангард», «Металлург» и «Локомотив» интересуются Логаном Брауном. 11-й номер драфта НХЛ-2016 набрал 29 очков в 33 матчах за фарм «Тампы» в АХЛ (Metaratings)
«Авангард», «Металлург» и «Локомотив» интересуются Логаном Брауном.
Об этом сообщает Metaratings.
В нынешнем сезоне Логан Браун выступал за «Сиракьюз» – фарм-клуб «Тампы» в АХЛ.
Он набрал 29 (11+18) очков при полезности «плюс 1» в 33 матчах регулярного чемпионата АХЛ. В плей-офф хоккеист провел 3 игры и сделал одну передачу при полезности «минус 3».
В НХЛ Браун провел 99 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 26 (7+19) баллов.
Ранее сообщалось, что одним из вариантов для 11-го номера драфта НХЛ-2016 является «Салават Юлаев».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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