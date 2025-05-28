«Авангард», «Металлург» и «Локомотив» интересуются Логаном Брауном. 11-й номер драфта НХЛ-2016 набрал 29 очков в 33 матчах за фарм «Тампы» в АХЛ (Metaratings)

«Авангард», «Металлург» и «Локомотив» интересуются Логаном Брауном.

Об этом сообщает Metaratings.

В нынешнем сезоне Логан Браун выступал за «Сиракьюз » – фарм-клуб «Тампы » в АХЛ .

Он набрал 29 (11+18) очков при полезности «плюс 1» в 33 матчах регулярного чемпионата АХЛ. В плей-офф хоккеист провел 3 игры и сделал одну передачу при полезности «минус 3».

В НХЛ Браун провел 99 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 26 (7+19) баллов.

Ранее сообщалось , что одним из вариантов для 11-го номера драфта НХЛ-2016 является «Салават Юлаев ».